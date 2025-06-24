Antalyaspor Kulübü'nde Yeni Başkan Mustafa Ergün'den Önemli Açıklamalar

Antalyaspor Kulübü'nde Yeni Başkan Mustafa Ergün'den Önemli Açıklamalar
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Antalyaspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Mustafa Ergün, kulübün mali sorunlarına dikkat çekti ve olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Ergün, kulüp gelirlerinin dramatik şekilde düştüğünü belirterek destek istedi.

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Ergün, anonim şirket için temmuzda olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki genel kuruldaki seçim sonrası yaptığı konuşmada Ergün, kendisine bir kez daha görev veren kulüp üyelerine teşekkür ederken, hafriyat gelirinin kesilmesiyle kulüp gelirinin ciddi oranda düştüğünü belirterek, destek istedi.

Ergün, yönetimini eleştirdiği Antalyaspor AŞ'nin borçlu olduğu firmalardan icra geldiğinde "borcumuz yoktur" diye itiraz edildiğini ve bu durumun şirketin daha fazla zarara uğramasına neden olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Aradan geçen zaman zarfında Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz ve şehrin önde gelen iş insanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, Antalyaspor için toplanan paraların transfer yasaklarının kaldırılması için kullanılması gerekirken ne yazık ki vadesi gelen çeklerin ödenmesi için kullanıldığı bilgisini öğrenmiş bulunmaktayım. Yine son süreçte yapılan toplantılarda toplanan paraların dahi, yalnızca çek ödemelerine ve faize gittiğini öğrendik. Yapılandırıldığı söylenen SGK borçlarının ödenmediğini öğrenmemiz ise işlerin hiç de iyi gitmediğinin başka bir göstergesi. Tüm bu gelişmelerin ardından yeni yönetim aracılığıyla kulübe taze kan akışı sağlamak bizce zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada en büyük hissedar olarak bizler, anonim şirketinin temmuz ayı içerisinde yapılması gereken mali genel kurulunu, olağanüstü ve seçimli şekilde yapılması konusunda göreve davet ediyoruz. Aksi durumda önümüzdeki ay içerisinde bu mali yapıyla Antalyaspor açısından dönüşü olmayan yollara girilebilir. Bu uyarıyı yapmak bizim görevimizdir."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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