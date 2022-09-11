Antalyaspor komada! Nuri Şahin'in öğrencileri Kayserispor'a da kaybetti
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Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak Trabzonspor'u 5-2 yenen Akdeniz ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
THIAM GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükseltirken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.
ANTALYASPOR KABUSTAN UYANAMIYOR
Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendiği maçtan sonra adeta komaya girdi. Akdeniz ekibi o karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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