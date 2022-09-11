Antalyaspor komada! Nuri Şahin'in öğrencileri Kayserispor'a da kaybetti

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak Trabzonspor'u 5-2 yenen Akdeniz ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.