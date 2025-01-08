Antalyaspor Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor'u 3-1 yenen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, grup mücadelelerine kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor karşısında ilk yarıda 2-0 öne geçtiklerine dikkati çekerek "İkinci yarıda özgüvenli oynamaya devam ettik ve üçüncü golü bulduk. Türkiye Kupası'nda grup maçlarına kazanarak başlamak önemliydi. Güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz." dedi.

Aurelio, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı da kazanıp çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

Kocaelispor'a başarı dileyen Aurelio, iki takım taraftarının aynı yerde omuz omuza takımlarını desteklemesinin güzel görüntü oluşturduğunu sözlerine ekledi.

"Şampiyonluk için uğraşıyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımda "sistem oturtmaya" çalıştıklarını ifade etti.

Kupa mücadelesinde tüm oyuncuları görme fırsatı yakaladıklarını aktaran Taşdemir, "Artılarımız, eksilerimiz, çalışmamız gereken yerler var. Bizim için iyi maç oldu, talihsiz goller yedik. Alacaklarımızı aldık, yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluk için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Taşdemir, transferle ilgili konuşmak istemediğini, takımdaki eksikliklerle ilgili yönetimle toplantı yapacaklarını kaydetti.