Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Başladı
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 12 Mayıs'ta deplasmanda yapacağı Bellona Kayserispor maçı öncesi hazırlıklara başladı. Takım, 3 gün izin sonrası idmanlara Emre Belözoğlu yönetiminde devam ediyor.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor