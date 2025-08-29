Antalyaspor, Karagümrük ile Karşılaşıyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yarın oynayacak. Maç Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor, topladığı 6 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bir maçı eksik İstanbul ekibi ise 2 yenilgiyle son basamakta bulunuyor.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
