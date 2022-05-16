Antalyaspor Hentbol takımı, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u mağlup etti - Haberler

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Antalyaspor Hentbol takımı, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u mağlup etti

AA - Orhan Çiçek - Spor
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Antalyaspor Hentbol takımı, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u mağlup etti

Antalyaspor Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 35-32 yendi.

HATAY (AA) - Antalyaspor Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 35-32 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay TOKİ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-12 geride kapatan kırmızı-beyazlılar, ligde sıralama mücadelesi verdiği Hatayspor karşısında ikinci yarıda geriden gelerek öne geçti.

Antalya ekibi, maç sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak 35-32'lik skorla salondan 2 puan alarak ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alan Antalyaspor, ligin son haftasını bay geçeceği için sezonu 22 maçta elde ettiği 23 puan ile tamamlamış oldu.

AA / Orhan Çiçek - Spor

Antalyaspor, Hatayspor, Hentbol, Hatay, Spor, Haberler

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