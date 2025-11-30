Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Golü 40. dakikada Veysel Sarı kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mady Boli'nin vuruşunda kaleci Heliton meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe atışında Heliton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
40. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri, Abdulkadir Ömür, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Veysel Sarı
Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Doğukan Sinik, Dario Saric, Ege İzmirli, Engin Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Juan, Efkan Bekiroğlu, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Allan Godoi, Rhaldney, Ahmet Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Teixeira, Bouajila, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimır Stoilov
Gol: Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor) - ANTALYA