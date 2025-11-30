Haberler

Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Golü 40. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mady Boli'nin vuruşunda kaleci Heliton meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe atışında Heliton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

40. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri, Abdulkadir Ömür, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Veysel Sarı

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Doğukan Sinik, Dario Saric, Ege İzmirli, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Juan, Efkan Bekiroğlu, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Allan Godoi, Rhaldney, Ahmet Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Teixeira, Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimır Stoilov

Gol: Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor) - ANTALYA

