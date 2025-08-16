Antalyaspor, Gençlerbirliği ile Deplasmana Çıkıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk ve kaleci Ataberk Dadakdeniz bu karşılaşmada görev yapamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla Ankara'ya gidecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor