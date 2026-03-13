Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 4-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Gaziantep'in gollerini Bayo ve Kozlowski kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Maxim'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Kozlowski'nin şutunde top direkten döndü. Dönen topu Bayo boş kaleye gönderdi. 0-1

64. dakikada Perez'in ceza alanı önünden ortasında ceza sahası içinde Abena kafayla pasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

76. dakikada Antalyaspor defansının çıkarken yaptığı hatada topu kapan Bayo, kaleci Julian'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

82. dakikada kaleci Burak'ın uzun topunda ceza alanı içerisinde topla buluşan Bayo pasını Camara'ya aktardı. Camara'nın bekletmen vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

90+3. dakikada sağ kanattan ceza alanına gönderilen ortada Van de Streek kafayla topu ceza yayı üzerinde bulunan Safuri'ye indirdi. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Alp

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı (Abdülkadir Ömür dk. 80), Veysel Sarı, Soner Dikmen, Ballet, Ceesay (Safuri dk. 63), Saric (Erdoğan Yeşilyurt dk. 85), Van de Streek, Storm (Doğukan Sinik dk. 63)

Yedekler: Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Abdullah Yiğiter, Giannetti, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Nazım Sangare, Kozlowski (Sorescu dk. 86), Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 86), Maxim (Camara dk. 80), Ogün Özçiçek (Gidado dk. 74), Gassama, Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Cemilhan Aslan, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Bayo (dk. 59 ve 79), Kozlowski (dk. 64), Camara (dk. 82) (Gaziantep FK), Safuri (dk. 90+3) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Saric, Ballet, Veysel Sarı (Antalyaspor), Arda Kızıldağ, Burak Yılmaz (T. D.), Kozlowski, Lungoyi, Nazım Sangare (Gaziantep FK) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
