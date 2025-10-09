Haberler

Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Takım, fitness çalışmalarının ardından sahada idman gerçekleştirdi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde ise Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
