Antalyaspor Galatasaray maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem olarak Atilla Karaoğlan görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

