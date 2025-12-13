Haberler

Antalyaspor-Galatasaray maçına damga vuran olay! Osimhen bilerek kart gördü iddiası

Antalyaspor-Galatasaray maçına damga vuran olay! Osimhen bilerek kart gördü iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı mücadelede Victor Osimhen, karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gördü ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Osimhen, Afrika Kupası'na gideceği için zaten Kasımpaşa maçında oynayamayacaktı. Taraftarlar, Osimhen'in bilerek kart gördüğünü savunarak yıldız oyuncuya ekstra bir ceza verilmesini istiyor.

  • Victor Osimhen, Antalyaspor-Galatasaray maçının 85. dakikasında sarı kart gördü.
  • Victor Osimhen, gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
  • TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesine göre bilinçli kart görmenin cezası 2 maçtır.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

OSIMHEN KART GÖREREK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmaya son anlarda yaşanan bir olay damga vurdu. Maçın 85. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, bir pozisyonda rakibinin beline sarılarak faul yaptı. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Osimhen, gördüğü bu kartla gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

BİLEREK KART GÖRDÜ İDDİASI

Osimhen'in cezalı duruma düşmesinin ardından rakip takım taraftarları sosyal medya hesaplarından Osimhen'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini, bu doğrultuda bilerek kart görerek kartlarını temizlediğini belirtti ve TFF'den ekstra bir ceza verilmesi yönünde yorumlarda bulundu.

BİLİNÇLİ KART GÖRMENİN CEZASI 2 MAÇ

Öte yandan TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesine göre bilinçli kart görmenin cezası mevcut.

İşte o madde:

Antalyaspor-Galatasaray maçına damga vuran olay! Osimhen bilerek kart gördü iddiası

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Size ne la nerenize ne batıyor kim olsa öyle yapardı adamda adiyet duygusu var bakın işinize

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y5bybvm56:

şikesaray

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Diyene bakin, bahis krallari

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıArif İnanç:

Verebilirler.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Bilerek gorduysede verme ihtimalleri cok zayif, olasi bir sey, ispatlanamaz

yanıt3
yanıt2

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi

Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title