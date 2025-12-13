Antalyaspor-Galatasaray maçına damga vuran olay! Osimhen bilerek kart gördü iddiası
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı mücadelede Victor Osimhen, karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gördü ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Osimhen, Afrika Kupası'na gideceği için zaten Kasımpaşa maçında oynayamayacaktı. Taraftarlar, Osimhen'in bilerek kart gördüğünü savunarak yıldız oyuncuya ekstra bir ceza verilmesini istiyor.
- Victor Osimhen, Antalyaspor-Galatasaray maçının 85. dakikasında sarı kart gördü.
- Victor Osimhen, gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
- TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesine göre bilinçli kart görmenin cezası 2 maçtır.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
OSIMHEN KART GÖREREK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmaya son anlarda yaşanan bir olay damga vurdu. Maçın 85. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, bir pozisyonda rakibinin beline sarılarak faul yaptı. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Osimhen, gördüğü bu kartla gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
BİLEREK KART GÖRDÜ İDDİASI
Osimhen'in cezalı duruma düşmesinin ardından rakip takım taraftarları sosyal medya hesaplarından Osimhen'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini, bu doğrultuda bilerek kart görerek kartlarını temizlediğini belirtti ve TFF'den ekstra bir ceza verilmesi yönünde yorumlarda bulundu.
BİLİNÇLİ KART GÖRMENİN CEZASI 2 MAÇ
Öte yandan TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesine göre bilinçli kart görmenin cezası mevcut.
İşte o madde: