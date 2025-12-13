Antalyaspor-Galatasaray maçına damga vuran olay! Osimhen bilerek kart gördü iddiası

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

OSIMHEN KART GÖREREK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmaya son anlarda yaşanan bir olay damga vurdu. Maçın 85. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, bir pozisyonda rakibinin beline sarılarak faul yaptı. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Osimhen, gördüğü bu kartla gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

BİLEREK KART GÖRDÜ İDDİASI

Osimhen'in cezalı duruma düşmesinin ardından rakip takım taraftarları sosyal medya hesaplarından Osimhen'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini, bu doğrultuda bilerek kart görerek kartlarını temizlediğini belirtti ve TFF'den ekstra bir ceza verilmesi yönünde yorumlarda bulundu.

BİLİNÇLİ KART GÖRMENİN CEZASI 2 MAÇ

Öte yandan TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesine göre bilinçli kart görmenin cezası mevcut.

İşte o madde: