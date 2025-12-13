Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Galatasaray 'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut , pozisyona çıkarken kaptırdıkları toplar yüzünden goller yediklerini ve Galatasaray ile kendilerini kıyaslayamayacaklarını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise hücumdaki oyuncuların çok etkili oyun çıkarttığını ve güzel, rahat bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Galatasaray'a 4-1 yenildi. Antalyaspor aldığı yenilgi ile 15 puanda kalırken, Galatasaray ise puanını 39'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Antalyaspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Erol Bulut, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarıyla yine ikinci yarıyı ayırmamız gereken, iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada maalesef çıkarken kaptırdığımız toplar, kendi yediğimiz kontrataktan ilk iki, hatta üç gol rakibi de öne geçirdi. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Attığımız gol oldu. Kontratakta yine yediğimiz bir dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti ama böyle takımlara karşı kendi evimizde pozisyona çıkarken 3 gol, kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Şimdi rakip 6-7 pozisyona girdi, 4 tane gol attı, üçü bizim yaptığımız hatadan veya pas hatasından kaptırdığımız toplar yüzünden gol oldu. O yüzden Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız açıkçası, sonuçta kalite farkı var. Takım kalite, bireysel kalite farkı var. Biz bundan sonra devre arasında, devre arasına kadar kalan bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz; kulüp olarak, takım olarak, ona bakacağız. Antalyaspor, kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası dediğim gibi, bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur" ifadelerini kullandı.

BURUK: HÜCUMDAKİ OYUNCULARIMIZ ÇOK ETKİLİ OYUN ÇIKARTTILAR VE GÜZEL, RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK

Zorlu bir Avrupa maçının ardından Antalya'ya geldiklerini ifade eden Okan Buruk, takım olarak iyi işler çıkardıklarını söyledi. Buruk, "Zorlu bir Avrupa kupası haftasında zorlu bir maçtan sonra buraya geldik. Tabii ki erken golleri bulmak bizi oyun içerisinde çok rahatlattı. İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik ve 2 gol atarak ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı 3-0 sonrası rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. Yani iki takım içinde gerçekten zeminin kötülüğü bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini kullanmalarını engelledi ama özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkarttılar ve güzel, rahat bir galibiyet aldık. Bu da bizim ligdeki gidişatımızın lider olan Galatasaray'ın buraya lider olarak gelip, lider olarak dönmesini sağladı. Yarın da öbür gün de diğer maçları seyrettikten sonra bu haftanın puan durumu açısından hangi takımın ne kadar önde olduğumuzu gösterecek ama Trabzonspor yine güçlü bir şekilde geliyor. Arkadan Fenerbahçe güçlü bir şekilde geliyor. Biz de dediğim gibi yani son Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk devreyi lider olarak kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.