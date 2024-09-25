Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Alex de Souza gözetiminde yapılan çalışmalarda oyunculara taktiksel uyarılarda bulunuldu.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Teknik direktör Alex, sahada oyunculara hatalarını ve dikkat etmeleri gereken noktaları gösterip, uyarılarda bulundu.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Trendyol Süper Lig Alex De Souza Antalyaspor Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });