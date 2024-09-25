Antalyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Alex de Souza gözetiminde yapılan çalışmalarda oyunculara taktiksel uyarılarda bulunuldu.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Teknik direktör Alex, sahada oyunculara hatalarını ve dikkat etmeleri gereken noktaları gösterip, uyarılarda bulundu.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.