Antalyaspor, Erol Bulut ile Anlaşma Sağladı

SÜPER Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.