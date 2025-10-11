Haberler

Antalyaspor, Erol Bulut ile Anlaşma Sağladı

Antalyaspor, Erol Bulut ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. İmza töreni 13 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.

SÜPER Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek

Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda için flaş istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Efsane üçlü yeniden bir araya gelebilir

Bomba iddia: Efsane üçlü aynı takımda yeniden buluşabilir
Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek

Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda için flaş istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.