Antalyaspor, Dünya Antalyasporlular Günü'nü Kutladı

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Antalyaspor, 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü'nü özel bir kliple kutladı. Boğaçayı Köprüsü'nde drone ile çekilen görüntülerin yer aldığı klip, büyük ilgi gördü.

Antalyaspor, "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü"nü hazırladığı kliple kutladı.

Boğaçayı Köprüsü'nde daha önceki kutlamalardan drone ile çekilen görüntüler ve Antalyaspor marşıyla oluşturulan klip, kısa sürede çok sayıda beğeni kazandı.

Ayrıca paylaşımda, "Arma aşkıyla yanan, kırmızı-beyaz renklerle örülmüş sevda atkısını boynuna takan tüm taraftarlarımızın 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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