Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Fatih Karagümrük 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibi 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi kazanarak ligde puanını 16'ya yükseltti ve 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

ANTALYASPOR, 2-0'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada Fatih Karagümrük 4. dakikada Ebrima Colley'in golüyle 1-0 öne geçerken, 19. dakikada Diagne farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Haji Wright, 41 ve 84. dakikada Güray Vural ile 45+2. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

SERİYE BAĞLADILAR

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 16'ya çıkardı. Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.