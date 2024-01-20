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Antalyaspor'da Holtmann ile yollar ayrıldı, genç oyuncular Bodrum FK'ya transfer oldu

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Antalyaspor'da Filipinler uyruklu sol kanat oyuncusu Gerrit Holtmann ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılırken, altyapıdan yetişen Ege Bilsel ve Mustafa Erdilman'ın bonservisleri Bodrum FK'ya verilerek takımdan ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon başı kadroya dahil edilen Filipinler uyruklu sol kanat oyuncusu Gerrit Holtmann ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılırken, altyapıdan yetişen Ege Bilsel ve Mustafa Erdilman'ın ise bonservislerinin yarısı Bodrum FK'ya verilerek takımdan ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi performans gösteren Antalyaspor'da takımda istenmeyen oyuncularla yollar ayrılıyor. Kırmızı-beyazlılarda sezon başında takıma dahil edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen 28 yaşındaki Filinpinler uyruklu sol kanat oyuncusu Gerrit Holtmann ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman ile 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Bilsel ise bonservislerinin yüzde 50'si karşılığında 1'inci lig ekibi Bodrumspor'a transfer oldu.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe konuya ilişkin olarak, "Sezon başında kadromuza kattığımız Holtmann ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kulübede oturup ödeme yapacağımıza bu şekilde bir karar aldık. Oyuncuyu göndererek kazanç da elde ettik. Genç oyuncularımızı ise kulübede oturup şans bulamamalarından ise Bodrum FK'da forma giymeleri karşılığında bu şekilde bir karar aldık. Oyuncularımız orada oynayacak ve satın alma önceliği yine bizde olacak. İstediğimiz zaman oyuncuları kadroya tekrar dahil edebiliriz. Takımın menfaatleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Konyaspor ile önemli bir maça çıkacağız. Oradan da galibiyetle döneceğimize inancım tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Filipinler Bodrum Ege Futbol Spor Güncel Haberler

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