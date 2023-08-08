Antalyaspor, Britt Curtis Assombalonga ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Championship takımlarından Watford'ta oynayan Demokratik Kongolu forvet oyuncu Britt Curtis Assombalonga ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Assombalonga'nın transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Asbaşkan Aytaç Altay, takımın stoper ve orta sahaya bir transfer daha yapacağını belirtti. Ayrıca, Sinan Gümüş'ün birkaç takımla görüştüğü ifade edildi.