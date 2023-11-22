Antalyaspor Bisiklet Takımı 2024 Uci Granfondo Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen Nirvana Uci Granfondo Yarışı'nda Antalyaspor bisiklet takımından üç sporcu, elde ettikleri derecelerle 2024 Uci Granfondo Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen Nirvana Uci Granfondo Yarışı 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleşti. 2023 yılının kapanışı niteliğini de taşıyan yarışlarda Antalyaspor bisiklet takımından üç sporcu elde ettikleri dereceler ile yüzde 25'lik dilimin içerisinde yer alarak Danimarka'nın Aalborg şehrinde düzenlenecek 2024 Uci Granfondo Dünya Şampiyonası vizesini aldılar.

Almanya, İngiltere, İran ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 1020 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışların başlangıçları Antalya'nın Aksu ilçesinde yapıldı. Organizasyonun ilk yarış günü olan 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen "Zamana Karşı" yarışta mücadele eden kırmızı beyazlıların genç sporcusu Adil Deniz Karacagil ve takım arkadaşı Nuri Acar sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiler.

Kuzey yönünde 100 kilometrelik mesafeye sahip "Uzun Parkur" etabında da pedal çeviren Adil Deniz Karacagil dokuzuncu sırayı aldı. Aynı yarışta ter döken Antalyaspor bisiklet takımının tecrübeli ismi Devrim Ardıç ise on dördüncü sırayı alarak Dünya Şampiyonası biletini kazanan bir başka Antalyasporlu oldu. - ANTALYA