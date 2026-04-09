Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor müsabakası Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden