Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü: Ahlaklı olduklarını düşünmüyorum

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da maç sonu Başkan Sabri Gülel'den zehir zemberek açıklamalar geldi. Hakem Kalkavan için sert sözler kullanan Gülel, "İlk dakikadan itibaren maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem. Bugün sahada bir katliam vardı. Mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 83. dakikada maç 1-1'ken Antalyaspor'da Bünyamin atıldı. Beşiktaş art arda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.

HAKEM İSYANI

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, maç sonrasında hakem Mete Kalkavan için çok sert sözler kullandı.

İşte Gülel'in açıklamaları:

"SAHADA KATLİAM VARDI"

Gerçekten çok merak ediyorum, yarın TFF nasıl onurlu bir davranış yapacak... İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem. Bugün bir katliam vardı."

"TÜRK FUTBOLUNUN KURTULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türk futbolunun yapılandırılması bunlara rağmen mümkün değil. Biz Antalyaspor olarak gerekli tepkiyi vereceğiz. Herkesi buna sıkı bir tepki vermeye çağırıyorum. Yazık oldu bugünkü futbola. Çocuklar çok üzgün, sinirlerini kontrol edemeyenler var.

"AHLAKLI OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bugün mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki, mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. O zaman biz 17 kişi çıkalım!"