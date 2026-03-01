Haberler

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maçın hakem yönetimine de eleştirilerde bulunan Perçin, 2-0'dan 2-2'ye dönüşen sonucu değerlendirdi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Perçin, karşılaşmanın ardından protokol tribünü çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Perçin, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmanın 2-2 sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Müsabakanın genelinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Perçin, "Maç 2-2 sona erdi ama biz bu sonuca seviniyor muyuz, şu anda üzülüyoruz. 2-0 öne geçtik. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi oynadık. Futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. 90 dakika boyunca yine güzel bir ambiyans vardı. Bugün üzülen taraf bence biziz." ifadelerini kullandı.

Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili Perçin, "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyoruz. Bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu sonuca 2-0'dan 2-2 olduğu için genel olarak şu anda üzülüyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında alınan her puanın önemli olduğuna işaret eden Perçin, bu tür maçlarda elde edilen bir puanın değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi