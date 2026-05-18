Haberler

Rıza Perçin: "Elimizden geleni yaptık"

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen küme düşen Antalyaspor'da taraftarın tepki gösterdiği kulüp başkanı Rıza Perçin yaklaşık bir saat kendisini bekleyen taraftarın yanına gelerek açıklama yaptı. Yönetim istifa sloganları atan taraftara seslenen Perçin, "Biz elimizden geleni yaptık, elimizden daha fazla bir şey gelmiyordu. Ben emin olun ki herkesten fazla üzgünüm. Sizin kadar üzgünüm. Biz buraya temmuz ayında geldiğimizde bu durumlar belliydi. Elimizden geleni yaptık. Bugün de ama öyle, ama böyle maçımızı da aldık. Biz buraya kadar getirebildik. Elimizden gelen buydu. Bizi o veya bu düşürdü değil, elimizden gelen bu. Biz 1 tane penaltı kazanmadan ligi bitirdik. Pazartesi, salı günü değerlendireceğiz, gerekirse önünü açacağız. Ama yapacak bir şey yok, düştük" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
