Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 29. haftasında, Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Konuk takım Alanyaspor 22. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Antalyaspor 43. dakikada Braian Samudio ve 81. dakikada Adolfo Gaich'in attığı golle Alanyaspor karşısında geriden gelerek skoru 2-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.