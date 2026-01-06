Haberler

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanı kulüp başkanı Rıza Perçin de izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Rıza Perçin de izledi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
