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Antalya Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-70 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok

İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevic 12, Büşra Akgün 13, Andrea Cave 14, Aleyna Akaydın, Işılay Eğin, Yağmur Bul 2, Aysude Yıldıztekin 1

Antalya Toroslar Basketbol: Sheppard 24, Bone 16, Özge Kavurmacıoğlu 11, Delic 2, Henderson 27, Günesh Denise Karaoğlan 7, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

1. Periyot: 26-25

Devre: 41-43

3. Periyot: 60-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-70 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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