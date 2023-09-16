Antalya Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-70 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok
İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevic 12, Büşra Akgün 13, Andrea Cave 14, Aleyna Akaydın, Işılay Eğin, Yağmur Bul 2, Aysude Yıldıztekin 1
Antalya Toroslar Basketbol: Sheppard 24, Bone 16, Özge Kavurmacıoğlu 11, Delic 2, Henderson 27, Günesh Denise Karaoğlan 7, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi
1. Periyot: 26-25
Devre: 41-43
3. Periyot: 60-69
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 87-70 yendi.
Kaynak: AA / Spor