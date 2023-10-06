Antalya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Ali Sula hayatını kaybetti

Antalya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Ali Sula, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki Sula'nın cenazesi yarın Hasan Subaşı Antalyaspor altyapı tesislerinde saat 12'00 de yapılacak törenin ardında öğle namazını müteakiben Aksu Kumköy'de defnedilecek.

Ali Sula'nın, Antalyaspor altyapısının yer aldığı Hasan Subaşı Tesisleri'nde bu sabah saat 10.30 sularında görev yaptığı odasında yerde hareketsiz şekilde fark edilip, hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirtildi. Sula'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

1951 Antalya doğumlu Ali sula, futbolla 1967 yılında dönemin en popüler kulüplerinden Antalya Demirspor'da tanıştı. 1977 yılında formasını giydiği Poplinspor'da antrenörlük kariyeri başladı. 1978 yılında TFF Amatör takım çalıştırma belgesini aldıktan sonra sırasıyla; TFF Gençlik Geliştirme C kursu, TFF A kursu, 1992 yılında Teknik Direktörlük, 1997 yılında TFF Pro Lisans (UEFA) belgesi olmak üzere 1978 yılından günümüze dek süren 42 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 6 adet futbol diplomasına sahip az sayıda Antalyalı teknik adamlardan biri olarak da biliniyor.

72 yaşında hayata gözlerini yuman Ali Sula, 1999 senesinden bu yana çeşitli dönemlerde olmak üzere Antalyaspor altyapısında Gençlik Geliştirme Ligi teknik sorumlusu (Altyapı Scout) olarak görev yapıyordu.

Evli ve 1 kız ile 1 erkek çocuk sahibi olan Ali Sula için yarın tesislerde tören düzenlenecek. - ANTALYA