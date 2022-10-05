Antalya haberleri... Potada ilk galibiyet Kepez'in Spor Haberleri Gelen Antalya haberlerine göre Kepez Belediye Spor U18 Kız Basketbol Takımı, ilk maçlarında DSİ Spor maçını 61-50 skorla kazandı. Kepez Belediye Spor U18 Kız Basketbol Takımı, ilk maçlarında DSİ Spor maçını 61-50 skorla kazandı. U18 Kız Basketbol Ligi'nde ilk maçına çıkan Kepez Belediye Spor, DSİ Spor maçını 61-50 skorla kazandı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları sırasıyla 14-10, 14-10, 15-17 ve 18-13 tamamlandı. İyi bir lig hazırlığı geçirmelerinin meyvesini aldıklarını belirten Koç Besim Güvenç, Kepez'in kızlarının kazanmak için motive olduğunu söyledi. Sezonu şampiyon bitirmeyi hedeflediklerini belirten Güvenç, altyapıya önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü müzesine yeni kupalar kazandırmak istediklerini söyledi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü basketbol Kepez Spor Haberler

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