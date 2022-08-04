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Antalya haber! Alanya'da engelli bireylere kürek sörfü eğitimi

Antalya haber! Alanya'da engelli bireylere kürek sörfü eğitimi

Antalya bölgesinden gelen habere göre Alanya Belediyesi, engelli bireylere kürek sörfü eğitimi vermeye başladı.

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Alanya Belediyesi, engelli bireylere kürek sörfü eğitimi vermeye başladı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engeli Koordinasyon Merkezince Alanya Surf Team iş birliğinde merkeze üye engelliler için kürek sörfü eğitimi verildi.

Galip Dere Plajı'nda düzenlenen etkinliğe, kürek sörfü eğitimi alan 5 engelli birey, aileleri eşliğinde katıldı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, eğitimin her ay verilmesi çalışma yaptıklarını belirterek, "Engelli bireylerimiz başta olmak üzere herkes memnun oldu. Umuyoruz ki bundan sonrasında da katılan herkes memnun ayrılır. Emeği geçen, destek veren herkese engelli bireylerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursiyer Hüseyin Karadağ ise kürek sörfü yapmanın hep hayali olduğunu söyleyerek, "Şimdi onu da gerçekleştiriyorum. Bir engelli olarak bunları yapabilmek, bunları başarabiliyor olmak beni mutlu ediyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dilara Çevik ise etkinlikten son derece memnun kaldığını belirterek, "Çok güzel ve eğlenceli geçti." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Kurt - Spor

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