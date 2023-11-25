Antalya Düşünce Platformu Engelliler Spor Kulübü için Antalyaspor'dan destek istedi

Antalya Düşünce Platformu Baskanı Halil Güvenbaş, kuruluş aşamasında olan Antalya Düşünce Platformu Engelliler Spor kulübü için destek istedi. Antalya Düşünce Platformu Engelliler Spor Kulübü Baskani Prof Dr Mustafa Ertürk,genel sekreter Çağrı Yılmaz,yönetim kurulu üyesi Asım Özgüven ve platform üyesi Turgut Yücel'den oluşan heyet Antalyaspor Baskanı Sinan Boztepe'yi ziyaret etti. 'Antayaspor bizim çatımızdır 'diyen Başkan Ertürk Engelli sporcular ve aileleri için yapılması planlanan merkez ile ilgili bilgi verdi. Antalya Düşünce Platformu Baskanı Halil Güvenbaş Engelli sorunları ve çözümleri hakkında bilgi verirken Antalyaspor Baskanı Boztepe ise engelliler için Antalyaspor olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor