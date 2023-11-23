Antalya'da Uluslararası Yüzme Yarışı Heyecanı

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan "Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race" yüzme yarışında nefesler tutulacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarışmaya 8 ülkeden 400 sporcunun katılacağını belirterek, bu sene yarışlara katılımın çok yüksek olacağını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 25 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek olan 400 sporcunun katılacağı "Konyaaltı Belediyesi 2'nci Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race" yüzme yarışı etkinliği için basın toplantısı düzenlendi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen ilk kadın unvanına sahip milli ultra maraton sporcusu Bengisu Avcı, milli sporcu Mert Onaran, yarışma organizatörü Ali Cem Aktaş ve Fiberli Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Çağan Şentürk katıldı.

8 ülkeden 400 sporcu katılacak

Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race yarışmasını bu sene 2. kez düzenleyeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu yarışma açık deniz yüzme yarışması. Bu sene 2. kez düzenliyoruz. Bu sene yarışlara katılımın çok daha yüksek olacağını görüyoruz" dedi. Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak yarışlara Ukrayna, Rusya, İran Fas, Bulgaristan, İngiltere, Almanya ve Türkiye olmak üzere 8 ülkeden 400 sporcunun katılacağını ifade eden Başkan Esen, "Etkinliğimize profesyonel yüzme sporcularının dışında yüzme ile ilgili olan yüzmeye gönül vermiş tüm amatörler de katılacak. 4 ayrı uzunluktaki kategoride 500 metre, bin 500 metre, 3 bin metre ve 4 bin 500 metre uzunluğunda yarışlar olacak" diye konuştu.

Gece yarışında görsel şölen

Yarış kapsamında 500 metrelik gece yarışı etabı yapılacağını ve bunun yarışlarda görsel şölen oluşturacağını aktaran Esen, "Sporcularımız ışıklandırılmış yüzme balonları ile yüzecek. Bu onların hem can güvenliği hem de görünür olmalarını sağlayan bir yöntem olacak. Ayrıca hepimiz için güzel bir görsel şov da olacak" dedi. Bu tür organizasyonlarla Antalya'nın tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini de ifade eden Esen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin çağdaş yüzüyle yurt dışında konuşulmasını istiyoruz. An Aqua Swimming Race yarışması Türkiye ile ilgili modern spora, çağdaşlığa, kadının toplumdaki yerine dair bölgemizden bir mesajın verilmesi adına düzenlediğimiz bir yarışma. Bu yarışmada belediyemizin önündeki plajdan start alacak yarışmacılar. Bitiş de belediyemizin önünde yapılacak. Ben güzel bir yarış olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm organizatör arkadaşlarımıza personelimize de teşekkür ediyorum."

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen ilk kadın sporcu olan Bengisu Avcı da, "Çok güzel bir atmosferde yüzeceğimize inanıyorum. Bu sporu uzun yıllardır sürdürüyorum. Okyanus hedefimde burası benim için bir ayak olacak. Çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA