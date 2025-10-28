Haberler

Antalya'da UCI Gran Fondo World Series Bisiklet Yarışları Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6-9 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek UCI Gran Fondo World Series yarışında, 34 ülkeden 1200 bisikletçi mücadele edecek. Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan yarışlar, sporculara Antalya'nın güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da 6-9 Kasım'da düzenlenecek "UCI Gran Fondo World Series" yarışında, 34 ülkeden 1200 bisikletçi mücadele edecek.

Pedalia tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

Yarışta, 92,6 kilometrelik uzun, 59,9 kilometrelik kısa, 22,8 kilometrelik zamana karşı ve 59,9 kilometrelik paralimpik parkurları yer alıyor.

Organizasyona ilişkin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, bu yılki etkinliği, "UCI Falez Park" adını verdikleri yeni bir alanda yapacaklarını belirtti.

Sporcuların Antalya deneyimini üst seviyeye çıkarmak istedikleri için başlangıcı eski Lara yolundaki falezlerde yapacaklarını, bitiş noktasının ise Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölge olacağını aktaran Özkırmızı, "Sporcuların ve izleyicilerin falez sahil yolu boyunca Antalya'nın ne kadar güzel bir bisiklet kenti olduğunu görmelerini istiyoruz. Ülkelerine dönünce sporcuların Antalya'daki güzellikleri anlatmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt ise Antalya'da senede 100'ün üzerinde uluslararası, 300'ün üzerinde ulusal organizasyon düzenlendiğini ifade etti.

Çocuk ve gençleri sporun içinde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bir sene içinde 150 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Böyle uluslararası organizasyonlar sayesinde çocuklar spora yönleniyor. Çocuklar bu sporcuları canlı olarak izlediği zaman spora olan ilgileri artıyor. Antalya artık turizmin olduğu gibi sporun da başkenti." diye konuştu.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, UCI Gran Fondo'yu desteklemenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bölgenin tanıtımını yapmak ve kentin güzelliklerini dünyanın farklı yerlerine götürmek için bu tip organizasyonları bir araç olarak gördüklerini anlatan Varol, "Bisikleti seviyor oluşumuzdan ayrı, bölgeye katkı sağlayacağı için de bu organizasyonlarda yer alıyoruz. Sosyal anlamda önemli bir organizasyon. Bölgenin tanıtımı için de çok ciddi katma değeri olacak." diye konuştu.

ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, kentin spor turizmi alanında da marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Pakalın, bisiklet turizminin 12 ay süreyle yapılabildiğini, Antalya'nın iklimi ve doğal yapısıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilecek yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz da spor turizmi açısından Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kiraz, uluslararası bisiklet yarışlarının Antalya'da düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.