Antalya'da Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda ise Merve Nur Eroğlu şampiyonluk elde etti. Makaralı yay kategorisinde de erkeklerde Abdullah Yorulmaz, kadınlarda Öznur Cüre Girdi birinciliği kazandı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası (TSP-4) tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 100. Yıl Spor Tesisleri'nde iki gün süren organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.

Bireyselde klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Merve Nur Eroğlu şampiyon oldu.

Makaralı yay kategorisinde ise birinciliği erkeklerde Abdullah Yorulmaz, kadınlarda Öznur Cüre Girdi elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
