Antalya'da Sigarayı Bırakan Genç Muay Thai Şampiyonu

Antalya'da sigarayı bırakmak için spor yapmaya karar veren Beratcan Davran, muay thai branşında Avrupa şampiyonluğu kazanarak milli takım forması giydi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nde sayaç okuyucusu olarak çalışan Davran, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

SPOR Sigarayı bırakmak için başladı, Avrupa şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) - Antalya'da sigarayı bırakmak için spor yapmaya karar veren Beratcan Davran (22), 5 yıl önce başladığı muay thai branşında geçen sene Avrupa şampiyonluğu kazanıp milli takım forması giydi.

Antalya'da oturan Beratcan Davran, 5 yıl önce sigarayı bırakmak için spor yapmaya karar verdi. Dövüş sporuna ilgisinden muay thai ile kicboksa başlayan Beratcan, geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda altın madalya kazandı. Milli takıma seçilen Beratcan, Romanya'nın dövüş sporları federasyonu tarafından düzenlenen Kolezyum Turnuvası'na katılmaya hak kazandı. Ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarısıyla Muay Thai Federasyonu tarafından turnuvaya gönderilen Beratcan, K1 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

SU SAYACI OKUYUCUSU ŞAMPİYON

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sayaç okuyucusu olarak görev yapan Beratcan, mesai saatleri dışında da antrenman yaparak kendini geliştirdi. Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde günde bin civarında abonenin su sayaçlarını faturalandıran Beratcan, belediyedeki görevi ve sporunu bir arada sürdürmeyi amaçladığını dile getirdi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvada ilk profesyonel müsabakasına çıkacak Beratcan Davran, Romanya'da başarılı olup, profesyonel sporcu olarak farklı müsabakalarda Türkiye adına ringe çıkmak istediğini belirtti. Muay thai sporunu çok sevdiğini anlatan Beratcan, "Antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyorum. Avrupa şampiyonluğu kazandım ve milli takım formasını giymeye hak kazandım. Romanya'da ilk profesyonel maçıma çıkacağım. Profesyonel olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Muay thai branşında da uzun yıllar milli formayı giymek, Türkiye şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak" diye konuştu. (DHA)