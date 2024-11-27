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Antalya'da 'Sağlık için sahadayız' Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Antalya'da 'Sağlık için sahadayız' Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi
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23. kez düzenlenen 'Sağlık için sahadayız' halı saha futbol turnuvası Antalya'da tamamlandı. A.Ü Tıp Fakültesi şampiyon olurken, Antalya SGK ikinci ve Eğitim Araştırma Hastanesi üçüncü oldu. Kupa ve madalyalar törenle verildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce geleneksel olarak 23.'sü düzenlenen "Sağlık için sahadayız" halı saha futbol turnuvası sona erdi. Antalya merkezden 19, ilçeden ise 2 olmak üzere toplam 21 takım turnuvada mücadele etti.

Halı sahada oynanan final maçında A.Ü Tıp Fakültesi ile Antalya SGK takımları karşılaştı. Rakibi SGK'yı 8-5 lik skorla geçen A.Ü Tıp Fakültesi takımı şampiyonluk kupasını kaldırırken, turnuvada 3.lüğü rakibi Orange Atlethic'i 3-0'lık skorla geçen Eğitim Araştırma Hastanesi elde etti.

Turnuvada şampiyonluk kupasını ve madalyaları Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Behzat Özkan, ikinciye Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, üçüncüye ise Antalya ASKF Başkanı Metin Bulut verirken basın mensuplarına ise birim müdürleri teşekkür plaketi verdi.

Turnuva genel koordinatörü Arif Oktaroğlu, turnuvaya ilgi gösteren tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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