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Antalya'da Junior World Cup 2026, 40 ülkeden 4 bin futbolcuyla tamamlandı

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Antalya'da 17-26 Ekim'de iki etap halinde düzenlenen Junior World Cup Antalya 2026, 40 ülkeden 300 takım ve 4 bin futbolcunun katılımıyla tamamlandı. 8-18 yaş altı takımların mücadele ettiği turnuva, genç futbolculara uluslararası deneyim sundu.

Antalya'da 17-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde düzenlenen Junior World Cup Antalya 2026, 40 ülkeden 300 takım ve 4 bin futbolcunun katılımıyla tamamlandı.

Marport ana sponsorluğundaki organizasyonda, 8-18 yaş altı kategorilerindeki takımlar mücadele etti. Avrupa'nın önemli kulüplerinin altyapı ekiplerini Türkiye'den ve farklı ülkelerden takımlarla buluşturan turnuva, genç futbolculara uluslararası deneyim kazanma fırsatı sundu.

22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci etapta 10 yaş altı kategorisinde FK Crvena Zvezda, 11 yaş altında FC Porto, 12 yaş altında SC Braga birinci oldu.

FC Porto, SC Braga, Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Panathinaikos, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Hertha BSC ve Lech Poznan gibi kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı organizasyonda, genç futbolcular farklı futbol ekollerini tanıma ve uluslararası rakiplerle karşılaşma imkanı buldu.

JWCA 2026 Turnuva Direktörü Mert Paflak, organizasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, turnuvanın çocukların sportif gelişimine ve kültürler arası etkileşime katkı sunduğunu belirtti.

Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği ve ilgili kurumların destekleriyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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