Haberler

Dünya Ju Jitsu Contact Şampiyonası, Antalya'da yapıldı

Dünya Ju Jitsu Contact Şampiyonası, Antalya'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kemer'de düzenlenen Dünya Ju Jitsu Contact Şampiyonası'nda 19 ülkeden 300 sporcu yarıştı. Türkiye, 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak takım halinde 6. sırada yer aldı. Şampiyonada birinciliği Vietnam elde etti.

Antalya'da düzenlenen Dünya Ju Jitsu Contact Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Kemer ilçesindeki organizasyonda 19 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Organizasyona 58 sporcuyla katılan milliler; 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak takım halinde 6'ncı oldu.

Takım sıralamasında birinciliği Vietnam elde ederken, Türkmenistan ikinci, Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir şampiyona olmasına rağmen 2 altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı iki defa okutmanın gururunu yaşadık. Ju Jitsu dünyada yaygın olarak yapılan bir spor dalıdır. Ancak contact ju jitsu, dünyaya yeni entegre edilen bir spor stilidir. Bu branşta geçmişten gelen tecrübeleriyle Vietnam, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkeler öne çıktı. Biz ise ju jitsuda gelişen bir ülkeyiz. Bu tür organizasyonlarla sporcularımıza tecrübe kazandırarak, ülkemizin gelecekte ilk 3'te yer alabileceğine inanıyoruz. İyi bir stratejik planlama, güçlü teknik altyapı, eğitim ve faaliyetlerle zirveyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Eşi ve çocuklarını öne sürdü, tahliyesini istedi

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti