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Antalya'da Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın Kupa Heyecanı

Antalya'da Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın Kupa Heyecanı
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Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağında Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinci oldu. Yarışta ödüller, Tahtalı Dağı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen 10 Ekim'de başlayan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dağ etabının ardından ödül töreniyle sona erdi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 15'incisi düzenlenen yarışa, 42 ülkeden 420 sporcu katıldı.

Alman sporcu Manuel Lettenbichler, organizasyonda zirvede yer aldı. Lettenbichler, finişe gelince gözyaşlarına hakim olamadı. İkinciliği İngiliz Graham Jarvis, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Mario Roman elde etti.

Manuel Lettenbichler, yaptığı açıklamada, "Eminim ki herkes çok yorgun, hava çok sıcak. Dün orman etabında bir kaza geçirdim. Birinci olduğum için çok mutluyum. Final etabında da başarı elde etmek istiyorum." dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İlk üçte yer alan sporculara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan ile World Hard Enduro Direktörü Winni Kerschhaggl takdim etti.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, "Denizden gökyüzüne yapılan müthiş bir dünya organizasyonunu Antalya'da tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha da önemli organizasyonlar gelecek. Antalya'ya yakışan, Antalya'nın muhteşem doğasına, coğrafyasına, denizine, dağına, ormanına yakışan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Federasyon Başkanı Baysan da "Bundan sonra bu organizasyonu Kemer Kulübü ile birlikte çok daha iyi noktalara getireceğiz. Benim amacım burada artık Türk sporcuları da görmek." değerlendirmesinde bulundu.

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise "Dünya şampiyonası olduğu için son bölümde, yarışın son 45 kilometresinde özellikle zorlaştırdık ve etap teknik hale geldi. Bunu yarışçılar da söyledi. Zor bir yarış oldu. Sea To Sky tarihinde hiçbir yarış bu kadar uzun sürmemişti. 4 saat 45 dakikada tamamladılar, efor harcadılar. Kendilerini tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Şampiyona, İspanya'da gerçekleştirilecek 7. ayak yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Dünya Şampiyonası Tahtalı Dağı antalya Dünya Spor

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