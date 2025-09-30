Antalya'da Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası Başlıyor

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyon Avrupa Kürek Federasyonu himayesinde Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, şampiyonaya 30 ülkeden 500 sporcunun katılmasının beklendiği kaydedildi.