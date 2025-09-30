Haberler

Antalya'da Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası Başlıyor

8-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası'na 30 ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyon, Türkiye Kürek Federasyonu ve yerel yönetimlerin destekleriyle Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyon Avrupa Kürek Federasyonu himayesinde Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, şampiyonaya 30 ülkeden 500 sporcunun katılmasının beklendiği kaydedildi.

