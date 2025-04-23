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Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: 'Sevgi Korteji' Denizde Gerçekleşti

Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: 'Sevgi Korteji' Denizde Gerçekleşti
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Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Sevgi Korteji' etkinliği, koruma altında bulunan çocukların denizde bayram coşkusunu yaşamasını sağladı. Setur Marina'dan hareket eden tekneler, müzikler ve gösteriler eşliğinde Konyaaltı Sahili'ne ilerledi. Ayrıca, etkinlikler çerçevesinde Türkiye Açık Su Şampiyonası yarışları da düzenlendi.

ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Sevgi Korteji' düzenlendi. Sevgi Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklar, Setur Marina'da teknelere bindirilerek 23 Nisan'ı denizde karşıladı.

Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botu, çok sayıda tekne ve jet ski eşliğinde düzenlenen kortejde çocuklar, bayram coşkusunu denizde yaşadı. Yaklaşık 50 teknenin yer aldığı kortej, müzikler ve gösteriler eşliğinde Setur Marina'dan hareket ederek Konyaaltı Sahili'ne kadar ilerledi. Kortej, Konyaaltı Sahili açıklarında gerçekleşti. Tekneler, bayraklar ve balonlarla süslenerek denizde bayram havası yaşandı. Kutlamalar kapsamında çocuklar için ayrıca flyboard gösterisi düzenlendi. Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi.

23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Açık Su Şampiyonası 14 yaş üstü milli takım seçme yarışları da yapıldı. Onlarca sporcu Konyaaltı Sahili'nde kulaç attı.

Haber- Kamera: İrem GÜNEYBAZ- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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