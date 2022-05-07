Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz gerçekleştirilen güreşler, bu yıl seyircili olarak yapılıyor.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde 74'ü başpehlivan olmak üzere değişik boylarda yaklaşık 800 güreşçi mücadele etti.

İlk gün güreşlerinde boylarında tur atlayan güreşçilerin mücadeleleriyle başlayan ikinci gün güreşlerinde başpehlivanlar ilk tur kuralarını çekti. Kumluca güreşlerinde başpehlivanlık finali için favori gösterilen Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, İsmail Koç, Osman Aynur, Recep Kara ilk tur güreşlerinde rakiplerini yenerek tur atladı.

Güreşlerde zaman zaman pehlivanlar sakatlıklar yaşadı. Sahada bekleyen sağlık görevlileri tarafından güreşçilere müdahale edilirken, bazı sporcular sakatlıkları nedeniyle güreşi bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca'daki ikinci gün güreşlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda güreşsever izledi.

Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşler, yarın yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.