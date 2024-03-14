Antalya'da 15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Başladı
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. 30 ülkeden 204 golfçünün katıldığı turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek. Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak olan turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden 204 golfçü katılıyor.
Üç gün sürecek turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek.
Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Organizasyonda, toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak.
Turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.