Antakya Belediyesi Karate Takımı, Güney İlleri İkincisi oldu

Antakya Belediyesi Genlik Spor Kulübü Karate Takımı, Adana'da düzenlenen Merhum Mehmet Özlü İller Arası Karate Turnuvası'nda güney illeri ikincisi oldu.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Antakya Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda pek çok dalda gençlere spor eğitimi veriyor ve kurduğu Gençlik Spor Kulübü bünyesinde profesyonel sporcu yetiştiriyor. Başarılı olan takımımız da 3 Temmuz Pazar günü Adana'da düzenlenen ve 8 il, 32 kulüp, 435 sporcunun katıldığı Merhum Mehmet Özlü İller Arası Karate Turvuvası'nda güney illeri ikincisi olarak Antakya'mızı gururlandırdı. Değerli hocamız Mehmet Karagöz ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor