Anne ve 16 yaşındaki oğlu Mersin'de ilk kez 10K koşusunu birlikte tamamladı

Mersin'de düzenlenen Soli 10K koşusuna katılan Datça Open Water Swimming ekibinden Ayşe Özge Temuçin ile 16 yaşındaki oğlu Doğu Edemen, hayatlarında ilk kez 10 kilometrelik bir yarışta birlikte mücadele ederek unutulmaz bir anı yaşadı.

Sporun birleştirici gücünü ortaya koyan anne oğul, Mersin'de gerçekleştirilen Soli 10K koşusunda aynı parkurda ter döktü. İlk kez 10 kilometrelik bir yarışa katılan ikili, zaman zaman yan yana, zaman zaman kendi tempolarında koşarak yarışı tamamladı. Anne ve oğul için yarış, yalnızca sportif bir deneyim değil, birlikte paylaştıkları özel bir anıya dönüştü. Koşuyu daha da anlamlı kılan detay ise Ayşe Özge Temuçin'in doğum günü oldu. Doğum gününün hemen ardından oğlu Doğu ile ilk 10 kilometrelik yarışını tamamlayan Temuçin, yeni yaşına birlikte koştukları bu özel anıyla girdi.

Anne ve oğulun aynı hedef doğrultusunda buluştuğu yarış, sporun aile bireylerine birbirlerinden güç alma, birlikte hedef belirleme ve ortak hatıralar biriktirme fırsatı sunduğunu da ortaya koydu. Datça Open Water Swimming ekibi de anne oğulun bu özel başarısını kutlayarak ikiliye nice birlikte koşular ve yeni hedefler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı