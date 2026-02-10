Haberler

Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı

Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige renk katacağına inandığını belirten Şener, "Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok" dedi.

  • Ertem Şener, Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige renk katacağını belirtti.
  • Ertem Şener, Amedspor'un şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Şener, Amedspor'u Süper Lig'de görmek istediğini ifade etti.

"SÜPER LİG'E RENK KATAR"

Ertem Şener, Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige önemli bir renk katacağını vurgulayarak, "Amedspor'u Süper Lig'de görmeyi çok isterim. Renk katacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Deneyimli spiker, Amedspor'un başarıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek, "Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok." sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Olanlar oldu