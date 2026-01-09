Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yeni takviyeler konusunda temaslarını hızlandırırken gündemdeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirtildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sport Mediaset'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüştü ve transferde önemli bir yol aldı. Haberde, yapılan temaslarda sözleşme şartlarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

YILLIK 9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Lookman için yıllık 9 milyon euro ücretle anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu cephesinde süreci olumlu noktaya getirdiği ifade edildi.

SIRADA ATALANTA VAR: GELECEK HAFTA MASAYA OTURULACAK

Lookman transferinde oyuncu tarafıyla temasların ardından Fenerbahçe'nin, gelecek hafta Atalanta ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibiyle bonservis şartlarını görüşeceği kaydedildi.

BU SEZON 16 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon 16 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.