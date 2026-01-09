Haberler

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Ademola Lookman transferinde önemli bir aşama kaydedildiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüştüğü ve yıllık 9 milyon euro seviyesinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüştü ve transferde önemli bir yol aldı.
  • Fenerbahçe'nin Lookman için yıllık 9 milyon euro ücretle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
  • Fenerbahçe, gelecek hafta Atalanta ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yeni takviyeler konusunda temaslarını hızlandırırken gündemdeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirtildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sport Mediaset'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüştü ve transferde önemli bir yol aldı. Haberde, yapılan temaslarda sözleşme şartlarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

YILLIK 9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Lookman için yıllık 9 milyon euro ücretle anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu cephesinde süreci olumlu noktaya getirdiği ifade edildi.

SIRADA ATALANTA VAR: GELECEK HAFTA MASAYA OTURULACAK

Lookman transferinde oyuncu tarafıyla temasların ardından Fenerbahçe'nin, gelecek hafta Atalanta ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibiyle bonservis şartlarını görüşeceği kaydedildi.

BU SEZON 16 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon 16 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti