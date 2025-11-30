Haberler

Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Güncelleme:
Süper Lig'de son olarak 1.5 yıl önce Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

  • Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.
  • İlhan Palut, Çaykur Rizespor'dan istifa etti.
  • Abdullah Avcı'nın son görevi Trabzonspor'da teknik direktörlüktü.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönüyor.

RİZESPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

2024 yazından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan 62 yaşındaki teknik adam, İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurularak Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi bekleniyor.

İLHAN PALUT İSTİFA ETTİ

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligde oynanan Kayserispor maçında alınan mağlubiyetin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, ''Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.'' demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
