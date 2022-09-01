Anlaşma tamam! Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
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Süper Lig'de yılın transfer çalımını atan Trabzonspor, uzun süredir Fenerbahçe'nin markajında bulunan Valencia'nın 27 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekibin bugün İstanbul'a getireceği yıldız futbolcu, Ümraniyespor maçı öncesi takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Gomez'in bonservisi için İspanyol ekibine taksitler halinde 6 milyon euro ödenecek.
La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'le anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek.
Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 6 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.
3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.