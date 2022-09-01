Anlaşma tamam! Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yılın transfer çalımını atan Trabzonspor, uzun süredir Fenerbahçe'nin markajında bulunan Valencia'nın 27 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekibin bugün İstanbul'a getireceği yıldız futbolcu, Ümraniyespor maçı öncesi takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Gomez'in bonservisi için İspanyol ekibine taksitler halinde 6 milyon euro ödenecek.