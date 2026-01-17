Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Serie A'dan sol bek

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.

TRABZONSPOR'A SERIE A'DAN SOL BEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'da forma giyen 22 yaşındaki Norveçli oyuncu Mathias Lovik'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için oyuncu tarafı ve kulübü Parma ile anlaşmaya vardı.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Haberde, yapılan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmileşmesi ve oyuncunun Trabzon'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Norveçli sol bek, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 maçta sahaya çıktı. Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yaptı.