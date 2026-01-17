Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Serie A'dan sol bek
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli sol beki Mathias Lovik ile anlaşmaya vardı.
- Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'dan 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'i transfer etti.
- Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.
TRABZONSPOR'A SERIE A'DAN SOL BEK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'da forma giyen 22 yaşındaki Norveçli oyuncu Mathias Lovik'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için oyuncu tarafı ve kulübü Parma ile anlaşmaya vardı.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
Haberde, yapılan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmileşmesi ve oyuncunun Trabzon'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Norveçli sol bek, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 maçta sahaya çıktı. Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yaptı.